McKennie: “Dispiace per Pogba, è un amico, spero si risolva tutto”

La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la quarta giornata di Serie A . Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato prima della partita contro i biancocelesti.

"Mi dispiace per Paul Pogba. Oltre a essere un compagno di squadra, è un amico. Spero che questa situazione si risolva il prima possibile. Ritorno all'ultimo? Per quanto mi riguarda sono abituato a tornare a ridosso della gara dagli impegni delle Nazionali, so che devo farmi trovare pronto per la partita di campionato".