Juve, Bonetto: “Vlahovic? Quando non fai gol stai male”

Riccardo Bonetto ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, la punta soffrirebbe quando non trova il gol

Intervistato per Radio Bianconera, ha parlato il doppio ex della sfida tra Lazio e Juventus, Riccardo Bonetto. Ecco le sue parole: “Il carattere per chi vuole questa carriera è fondamentale, io sono contento di quello che ho fatto faticando ma gioendo anche. Avevo il fuoco dentro anche quando mi dicevano che non ce l’avrei fatta. Se facessero una classifica dei giocatori che se la sono goduta di più internamente credo finirei sul podio. Vuoi di più quando vedi che le cose vanno bene ed è giusto dirlo, ogni tanto però ci starebbe anche un sono felice. Vlahovic non può essere in questa particolare classifica? Un tifoso pensa che i soldi diano tutto, ma l’attaccante ha il numero dalla sua, se non fa gol sta male. Se dai tutto però non importa, va bene anche non segnare, basta non ci sia superficialità in quello che fa“.

Bonetto: “Alla Juve un giorno ti senti campione e un altro ti lasciano a casa..”

Inoltre, sul suo percorso in carriera, Bonetto ha aggiunto: “Quando fai fatica e stai tanto lontano da casa, senza social senza telefoni, avevamo i gettoni del telefono e quando la domenica non andava bene eri solo in camera, nella Pensione di Corso San Maurizio a 15 anni. In quel momento odi e ami cosa stai facendo e poi impari che tutto ti servirà nella tua carriera come nella vita. Sei sotto pressione sempre, un giorno ti senti un campione e il giorno dopo magari ti lasciano a casa, anche alla Juve“. Leggi anche le ultime parole di Vlahovic sulla Juventus <<<