Juve, Bojinov: “Vlahovic cresciuto con il mito di Ibrahimovic”

Bojinov ha parlato dell'attaccante della Juventus, Vlahovic: l'ex bianconero ha rivelato come il suo modello sarebbe sempre stato Ibrahimovic

Ospite a Radio Serie A, Valeri Bojinov ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. L’ex calciatore dei bianconeri ha ricordato i tempi dei primi calci del giocatore serbo ai tempi del Partizan Belgrado, nel mito di Zlatan Ibrahimovic.

Le parole di Bojinov

“Conosco questo ragazzo da quando eravamo compagni di squadra al Partizan. L’ho visto crescere sotto i miei occhi e già a 15 anni aveva un carattere forte e determinato. Mi diceva spesso: “Diventerò l’Ibrahimovic della Serbia. Sono il giocatore più forte.” Era affascinato da campioni come Ibrahimovic e Ronaldo e lavorava duramente per raggiungere il loro livello. È evidente che sia un vero leader sul campo, grazie alla sua aggressività e alla sua fame di successo, ma ha bisogno del supporto della sua squadra per esprimersi al meglio”.