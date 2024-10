Juve, Birindelli: “Quattro gol subiti? Motta sorpreso dall’Inter”

Birindelli è ritornato sul match della Juve contro l'Inter: per l'ex calciatore, Motta non si sarebbe aspettato un certo approccio avversario

Intervistato per Radio Bianconera, Alessandro Birindelli è ritornato sulla sfida della Juventus all’Inter. In particolare, il calciatore avrebbe parlato dei quattro gol subiti dalla squadra bianconera. Ecco le sue parole: “Bremer? Il brasiliano è un elemento fondamentale per qualsiasi allenatore e questo non lo scopriamo certamente noi. Con la maglia della Juve ha trovato il suo equilibrio e la leadership di un reparto arretrato perfetto prima del suo infortunio. Nelle ultime gare i bianconeri prendono tanti gol e si mettono sotto accusa soprattutto i difensori. Io dico che quando una squadra subisce tanto anche gli altri reparti non funzionano bene rispetto a tutta la fase di non possesso. L’analisi quindi va fatta in toto quando si incassano reti”

Birindelli: “Motta bravo a raddrizzare la partita”

L’ex calciatore ha proseguito parlando dei meriti e dei demeriti dell’allenatore della squadra bianconera. Per Birindelli, Thiago Motta sarebbe rimasto sorpreso dall’approccio avversario ma sarebbe riuscito a porvi rimedio: “Il tecnico lavora con i giocatori quotidianamente, le scelte la fa anche in base alle sue sensazioni e all’avversario da affrontare. Sono tutti elementi forti. Forse sia aspettava un’Inter diversa all’inizio, comunque è stato bravo a raddrizzare una partita che ormai sembrava persa”.