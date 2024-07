Juve, Biasin: “L’arrivo di Thuram è un capolavoro di Giuntoli”

Fabrizio Biasin ha parlato dell'arrivo possibile di Khephren Thuram alla Juventus: il giornalista ha elogiato in tal senso Cristiano Giuntoli

Dopo Douglas Luiz, la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per il secondo grande colpo di calciomercato (in realtà terzo). Infatti, in attesa di ufficializzare Michele Di Gregorio, per cui tutto è fatto con il Monza, il direttore sportivo della Juve ha quasi definito l’affare di Khephren Thuram con il Nizza. Su questo imminente arrivo, ha parlato Fabrizio Biasin nel suo editoriale su Tmw.

Biasin elogia Giuntoli

Ecco le sue parole: “La Juve ha acchiappato Khephren Thuram, preziosissimo “fratello di Marcus” e “figlio di Lilian”. Affare fatto per 20 milioni, qualche bonus, nessuna contropartita tecnica. Ha fatto moltissimo la ferma volontà del calciatore, bravissimo a fare resistenza rispetto alle iniziali pretese del Nizza (25 milioni). Il centrocampista si accasa in bianconero con un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione, per un “costo azienda” molto simile all’ingaggio netto di Rabiot. Come dire: fuori uno dentro l’altro. Trattasi di capolavoro e grande mossa giuntoliana, per un talento ambito da molti e adattissimo al giuoco di Motta. Vedremo come andrà il resto del mercatone, ma queste prime settimane raccontano alla perfezione perché il Napoli, perso Giuntoli, abbia lasciato andare ben più di un qualunque “grande giocatore”.