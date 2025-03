Juve, Biasin: “Giuntoli ne ha combinate più di Thiago Motta”

Fabrizio Biasin ha parlato di Cristiano Giuntoli: per il giornalista il direttore sportivo avrebbe commesso più errori alla Juventus di Motta

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco un estratto delle sue parole: “Motta è saltato come tappo di champagne. Anzi, di prosecchino. L’hanno fatto fuori e certo ha le sue belle responsabilità: ha gestito male i rapporti con l’esterno e con l’interno, non è riuscito a trasmettere la sua idea di calcio e, insomma, se l’è giocata male. Il sottoscritto era certo che l’ex Bologna avrebbe fatto benissimo e, invece, si è sbagliato. Questo significa che non avrà più possibilità ad alto livello e quello che abbiamo visto un anno fa è frutto di un abbaglio? Ma figuriamoci: crescerà, imparerà, farà la sua bella strada e riuscirà a gestire le situazioni, cosa che non ha fatto a Torino. Giuntoli ne ha combinate parecchie. Forse più di Motta. Anche senza “forse””.

Biasin: “Giuntoli si è venduto il futuro”

Il giornalista ha proseguito: "Non è solo una questione di soldi investiti senza cercare il risparmio (33+5 per Nico, 60 per Koop, 50 per Douglas Luiz e così via), ma di difficoltà a comprendere che a questo gruppo mancava la "colla", i leader, quei giocatori che magari non hanno il nome ma tengono su la struttura. E poi le cessioni: da Huijsen a Kean fino a Fagioli, si è venduto il futuro. "Sì ma pure tu avresti venduto Kean dopo gli zero gol della stagione precedente". E infatti non faccio il direttore di un grande club".