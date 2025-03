Juve, con o senza Champions Giuntoli rischia grosso

La posizione di Giuntoli nella dirigenza della Juve è in bilico: con o senza Champions League il Football Director può dire addio

Questa sarebbe dovuta essere la stagione della rinascita per la Juve, quella della svolta. Nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuove idee. Eppure qualcosa è andato storto, Motta è già stato esonerato, gli obiettivi Champions e Coppa Italia sono già falliti e non resta che pensare al campionato. Igor Tudor avrà a disposizione nove partite per dare una scossa alla squadra e portarla almeno al quarto posto, che significherebbe la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo per la stagione. A prescindere da tutto la stagione è stata un fallimento e ora bisogna cominciare a cercare i colpevoli. Motta certo, e ha già pagato. Ma il prossimo sulla lista è Giuntoli.

Juve, Giuntoli a rischio addio

Chi ha scelto Motta? Chi ha condotto il mercato faraonico che ha portato a Torino Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz? La risposta è soltanto una: Cristiano Giuntoli. È impossibile non mettere il Football Director sul banco degli imputati dopo una stagione del genere. La dirigenza bianconera dovrà decidere quanto siano importanti le sue colpe e in caso a giugno cambiare. Molto passerà dalla Champions League, ma anche con il quarto posto la posizione dell'ex Napoli resta in bilico.