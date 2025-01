Juve, Rimedio: “Contro Fiorentina e Milan partite fotocopia”

Rimedio è ritornato sulle ultime due partite della Juve contro Fiorentina e Milan: per il giornalista, le due partite sarebbero somiglianti

Dagli studi della Domenica Sportiva, Alberto Rimedio ha comparato le ultime due partite disputate dalla Juventus contro Fiorentina e Milan. Ecco le sue parole: “A me è sembrata una partita fotocopia come quella contro la Fiorentina, in quel caso era uscito un 2-2, questa volta addirittura una sconfitta. Ci sono stati gravi errori individuali che hanno determinato il pareggio in fase difensiva. Va sottolineato come la Juventus in questo momento abbia un limite molto grave soprattutto se consideriamo la storia e il DNA della Juventus. Cioè, non riesce a chiudere le partite che sembrano in qualche modo già vinte”.

Rimedio: “La Juve ha avuto il controllo delle partite”

Il giornalista ha proseguito: “Sia contro la Fiorentina che contro il Milan ha avuto il controllo della partita per un’ora, 70 minuti, addirittura 75, ma non è riuscita a mantenere il minimo vantaggio e a chiudere la questione quando ne ha avuta la possibilità. Questo è un limite gravissimo, ma anche se fa strano dirlo credo che ci siano dei germogli di crescita. Non dei fiori, dei germogli. Perché per una parte consistente delle gare contro Fiorentina e Milan ha mostrato dei passi avanti. Sono stati buttati a mare dagli errori individuali”.