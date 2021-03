Juve-Benevento: in allenamento Bernardeschi provato terzino sinistro

L'ex Fiorentina forse torna titolare contro il Benevento da terzino sinistro.

redazionejuvenews

I bianconeri si stanno preparando per il prossimo match di Campionato per provare a non perdere terreno nei confronti dell'Inter di Conte. Infatti domenica 21 marzo arriva all'Allianz Stadium il Benevento. L'incontro è fissato per le ore 15.00 e Andrea Pirlo sta provando i moduli migliori al Training Center per portare a casa i tre punti prima della sosta delle nazionali. L'allenatore della Juventus dovrà fare a meno di Cuadrado, Demiral e Alex Sandro, per questo motivo in allenamento sono stati provati Danilo e Bernardeschi come esterni di difesa.

Dopo la convincente vittoria per 3-1 a Cagliari, Cristiano Ronaldo e compagni non vogliono perdere quella continuità che può garantirgli di mantenere in vita il sogno Scudetto. Per arrivare pronti alla sfida contro la squadra campana, Andrea Pirlo nella sessione odierna di allenamento si è focalizzata principalmente su possessi palla ed esercitazioni tattiche, per poi concludere l’allenamento con la partitella. I giocatori si riuniranno nuovamente al Training Center nella tarda mattinata di domani per una nuova preparazione. Grande attenzione c'è stata per Federico Bernardeschi che non ha ancora fatto quel salto di qualità che ci si aspettava da un giocatore come lui, a parte l'incontro con l'Atletico Madrid.

In discussione c'è sempre stato la posizione in campo. Infatti Bernardeschi in questi anni non è mai riuscito a trovare il suo ruolo ideale, nonostante la Juventus abbia cambiato tre allenatori. Tuttavia in queste ultime partite pare che Pirlo abbia finalmente capito come utilizzare l'ex Fiorentina, ritagliandogli sempre più spazio nel ruolo di terzino sinistro. Pirlo infatti si è trovato ad utilizzare Bernardeschi proprio a causa dell'indisponibilità di alcuni difensori, chiedendo al calciatore di ricoprire un ruolo che originariamente non era suo. Per adesso Federico se la sta cavando bene, anche se chiedere ad un esterno offensivo di difendere non è mai semplice. Infatti il giocatore dovrà lavorare sui movimenti e sui tempi in fase difensiva, una nuova opportunità per Berardeschi, dopo le polemiche di inizio stagione.