Rinnovi Juve: Danilo verso la firma, incerto il futuro di un altro giocatore

Il punto sulla situazione in casa bianconera

In casa Juventus è anche tempo di pensare alla prossima stagione. Il club bianconero , in questi giorni, sta facendo il punto sui calciatori che rinnoveranno il proprio accordo e su chi, invece, potrebbe partire già durante la finestra di calciomercato estiva. Alla prima categoria appartiene un nome quasi a sorpresa: quello di Danilo. Arrivato nell'estate del 2019 dal Manchester City in un'operazione che ha coinvolto Joao Cancelo, passato alla corte di Guardiola, durante la sua prima annata italiana il brasiliano non aveva affatto convinto. Il ragazzo era apparso un giocatore fumoso, che non sembrava in grado di rientrare nei piani tecnici di Maurizio Sarri.

Discorso invece diverso per Paulo Dybala. Infortunatosi lo scorso gennaio contro il Sassuolo, l'argentino non è più tornato a disposizione, saltando così di fatto metà stagione, non potendo aiutare i compagni nella sfida contro il Porto in Champions, risultata poi fatale per il cammino bianconero. Il numero 10, in questo momento, non sembra essere più al centro del progetto tecnico di Andrea Pirlo secondo quanto riporta il Corriere di Torino. Le voci di un addio già in estate, visto l'attuale accordo in scadenza nel 2022, sono così tornate prepotentemente in primo piano. L'ex Palermo sarebbe sul taccuino del Psg (che potrebbe proporre uno scambio con Icardi), oltre che di Chelsea, Tottenham e Barcellona. Vedremo naturalmente come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.