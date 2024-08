Juve, Benedetto Ferrara: “Uscita di Gonzalez non fa nessun effetto”

Benedetto Ferrara ha commentato il possibile passaggio di Nico Gonzalez alla Juventus: per il giornalista l'operazione non stupirebbe più

Intervenuto per le pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara ha parlato del possibile trasferimento in questa sessione estiva di Nico Gonzalez dalla Fiorentina alla Juventus. Per il giornalista, l’eventuale cessione non sortirebbe particolare effetto tra i tifosi sempre più abituati alle frequenti trattative tra club viola e bianconero.

Benedetto Ferarra sull’affare Gonzalez

Ecco le sue parole: “Alla Juve quasi certamente andrà Nico, operazione che dovrebbe girare nelle nelle mani di Alessandro Moggi, che infatti ha portato Richardson a Firenze. Il calcio funziona così. E il vero campionato è quello degli agenti, che di questi tempi fanno e disfano il mercato. Il fatto che Nico possa vestirsi di bianconero non fa più effetto a nessuno. Il tifoso ormai ha cambiato punto di vista e conosce le regole della sua vita fatta di illusioni e delusioni (soprattutto le seconde)”.