Gambelli: “Pogba? Che leggerezza! Non è più lui con la testa”

Ecco l'intervento di Riccardo Gambelli a Juventusnews24 sul caso Pogba in attesa delle controanalisi: “Ha commesso una leggerezza. Sembra abbia preso un medicinale con testosterone che negli Stati Uniti non è vietato, mentre in Italia si. È stata una leggerezza di un giocatore che anche con la testa non è più lui. I ho combattuto per anni per riaverlo alla Juve perché al 100%, per me, è il centrocampista più forte che c’è, come abbiamo visto negli spezzoni di partite che ha giocato. Però un giocatore deve avere anche la testa e ho paura che Pogba non ci sia più molto. Se uno sa che in Italia il testosterone è vietato e assumi un medicinale che lo contiene vuole dire che non rispetti la società. Io mi aspetto i risultati confermati dalle controanalisi e penso che la Juve lo metterà fuori rosa con stipendio minimo”.