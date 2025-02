Juve, Barillà: "Motta? Confine sottile tra carattere e presunzione..."

Antonio Barillà ha parlato del tecnico della Juventus, Thiago Motta: il giornalista contesterebbe le sue parole del post match di Champions

Intervistato per Radio Bianconera, Antonio Barillà si è espresso sulle dichiarazione post eliminazione in Champions League del tecnico della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Fermo restando la sconfitta, la cosa che più mi è dispiaciuta dopo il match contro il PSV, sono state le dichiarazioni di Motta. Non si può sintetizzare il tutto con un semplice “ripartiamo da Cagliari”. E’ stato fallito un traguardo sportivo e si sono persi tanti soldi, quindi sarebbe stato opportuno fare riflessioni più profonde, per esempio rispetto alle proprie idee, all’assunzione delle responsabilità. Insomma fare autocritica. Mi chiedo quanto sia sottile il confine tra basso profilo caratteriale e presunzione”.

Barillà: “Juve e Milan saranno ora protagoniste di una sfida logorante”

Inoltre, sul proseguo della stagione, il giornalista ha proseguito: “Innanzitutto si tratta del secondo obiettivo stagionale mancato dopo la Supercoppa. La concomitante eliminazione di Milan e della stessa Juve, rende molto difficile avere la quinta squadra nella prossima Champions League. Entrambe saranno protagoniste di una sfida logorante perché hanno investito tanti soldi e in caso di fallimento ci sarebbero conseguenti problemi economici. Quindi il discorso non è circoscritto solo al prestigio sportivo, ma anche a questioni di bilancio, anche se il quarto posto sarebbe comunque poco, in considerazioni degli enormi investimenti”. Leggi anche le prospettive del futuro di Thiago Motta a fine stagione <<<