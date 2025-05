Conte-Juventus: spunta una voce che fa impazzire i tifosi

Nuove indiscrezioni riguardanti Antonio Conte e quello che potrebbe succedere sul fronte legato al passaggio alla Juventus

Con Igor Tudor qualche cambiamento positivo si sta vedendo, alla Juventus. Niente di clamoroso, sia chiaro, ma per ora il tecnico è in linea con l’obiettivo che gli era stato conferito ad inizio del mandato: chiudere il campionato al quarto posto. Condizione fondamentale per la Juve. Per un discorso di blasone ma anche e soprattutto di economia. Il giudizio finale sul croato, quindi, verrà dato domenica sera dopo Venezia-Juventus. La Vecchia Signora deve uscire dalla laguna con tre punti che chiuderebbero la pratica e la chiuderebbero senza l’ansia di dover attendere i risultati degli altri campi: Roma, dove la Lazio ospiterà il Lecce e Torino, dove la Roma affronterà i granata. Poi, ci sarà il mondiale per Club. Altro bel banco di giudizio per l’allenatore. Infine, si tireranno le somme. Ma, indipendentemente dagli obiettivi centrati o non centrati, l’idea è che ci passi oltre. Anche perché c’è un’ultima ora su Antonio Conte che farà impazzire i tifosi.

Calciomercato Juventus: su Conte si dice che…

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte vede solo il bianconero. Il tecnico salentino, che mai ha fatto mistero di voler un giorno tornare alla Juve, si ricorderà ad esempio il suo intervento al programma Belve, sarebbe pronto a dire sì alla sua vecchia squadra. Il Conte Ter è quindi più che possibile, sarebbe cosa imminente. La rosea, dicevamo, riporta un particolare che fa sognare i tifosi. E cioè che Conte sarebbe talmente convinto di tornare alla Juve che nemmeno la promessa di un grande calciomercato da parte di De Laurentiis lo farebbe tornare sui propri passi. L’allenatore va predicando da mesi degli acquisti di qualità. Ma ormai potrebbe essere davvero troppo tardi. DeLa potrebbe pure portargli il meglio che offre il mercato, ma Conte sembra ormai andato troppo avanti. La sua mente è già bianconera. In tutto questo attenzione: oltre a Conte, la Juventus starebbe valutando un altro clamoroso ritorno. Vi lasciamo il link qui sotto.

