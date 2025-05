News Juventus | Non solo Conte: “Altro clamoroso ritorno”

Insieme ad Antonio Conte la Juventus potrebbe riportare un altra grossa personalità in bianconero: gli ultimi aggiornamenti

La Juventus sta lavorando su diverse questioni. La prima riguarda l’allenatore, che però potrebbe non essere l’unico grande ritorno.

Calciomercato e non solo: la Juventus è al lavoro

In casa Juventus si parla sempre più spesso di quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. Stanno circolando voci importantissime, riguardanti Antonio Conte che come noto, sarebbe ad un passo dal ritornare a Torino. O meglio: molto vicino. Esiste questa opportunità perché il primo a spingere per una simile opzione sarebbe lo stesso tecnico. Il cui amore per la Juve è fuori da ogni genere di discussione. Ovvio: ci sarà da trattare con ADL (magari una buona uscita) ma allo stesso tempo esiste la possibilità di provare a costruire qualcosa di grande alla Juve, al punto di trovare un accordo a qualsiasi costo. E non è finita.

Antonio Conte? Non solo!

A quanto pare, infatti, la Juventus starebbe pensando anche ad un altro clamoroso ritorno in bianconero. A fare il punto della situazione su tutto ci ha pensato il giornalista Rai Paolo Paganini, che sul proprio profilo Twitter ha detto qualcosa di estremamente chiaro.

“Buongiorno dal Principato. Si sono nuovamente incontrati qui nei giorni scorsi Giuntoli (che gode della stima e della fiducia della proprietà) con i manager di Osimhen? Chiederò per sicurezza. In arrivo alla Juventus Antonio Conte in panchina e Bonucci“. Avete capito bene. Secondo Paganini, quindi, la Juventus starebbe seriamente pensando di portare un grosso tasso di Juventinità alla Continassa. Conte e Bonucci, a cui s’è già aggiunto Chiellini. Che – come noto – ha già un ruolo dirigenziale di assoluto rilievo. Staremo a vedere. Intanto, qui sotto vi lasciamo un’altra notizia pesantissima: la formazione della Juventus… dovesse arrivare davvero Conte. Il link, qui in basso.

