Juve, Balzarini: "Motta in discussione in un solo caso..."

Balzarini ha parlato dell'allenatore della Juventus, Motta: per il giornalista, la sua posizione sarebbe messa in discussione in un solo caso

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco cosa ha detto: “Motta adesso non è in discussione, ma se non porta la Champions è in discussione. In una settimana la Juve è uscita dalla Champions, è uscita dalla Coppa Italia, sono stati mancati due obiettivi importanti. Adesso cominciano a uscire tutte le cose più strane. I rumors che questo presunto scoop del Corriere della Sera sul giocatore che dice “non lo sopporto più” e “come me la pensano anche altri”. Un giorno sei titolare un altro giorno non lo sei, non hai più certezze. Cose che facevano parte, come dire, un po’ di chiacchiere da bar che si facevano. Quando le cose vanno male esce di tutto, quando le cose vanno bene le cose che vanno male ci sono ma non escono”.

Balzarini: “Empoli? Thiago Motta si è arreso”

Inoltre, ritornando alla partita di Coppa Italia, il giornalista ha detto: “Motta è partito nei primi 20 minuti. Era incavolato nero, urlava come un pazzo. Poi è come se si fosse arreso, allargava le braccia. Io ho colto una volta un labiale ripetuto tre volte “continuano a darla al portiere”. Continuano a darla al portiere, continuano a darla al portiere, urlava allargando le braccia. Era sconsolato, un po’ come se volesse raccogliere appunti mentali per dire tutte le cose nello spogliatoio. A un certo punto ha capito che se anche sbraitava, si arrabbiava, urlava, non otteneva nulla. Allora ha preferito posticipare tutto all’intervallo e fargli il sermone. Insomma, immagino che lì abbia tuonato. E qualcosa di diverso si è anche visto nel secondo tempo”. Leggi anche le parole dell’ex direttore sportivo, Luciano Moggi, su Thiago Motta <<<