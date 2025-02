Juve, Balzarini: “Il confronto tra Thiago Motta e Conte è impietoso”

Gianni Balzarini ha parlato del tecnico della Juve, Thiago Motta, confrontando il suo atteggiamento in panchina con quello di Antonio Conte

Tramite il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e in particolar modo del suo stile comunicativo in panchina. Ecco le sue parole: “Quando non si tratta di una decisione arbitrale o quant’altro è troppo tranquillo con i suoi giocatori, secondo me ogni tanto qualche sfuriata anche qualche sceneggiata può andare bene. Io sono mi sono reso conto nel confronto, che da questo punto di vista è impietoso, con Conte a Napoli. Cioè Conte nonostante anche stesse vincendo, era agitatissimo continuava a muoversi, ma lo sappiamo com’è fatto”.

Balzarini: “I giocatori hanno bisogno di essere pungolati”

Il giornalista ha proseguito: "Thiago Motta fermo prima e fermo dopo e il giocatore forse ha bisogno anche di questo nell'economia di tutto quello che deve succedere in una partita. C'è bisogno anche di questo specie se ci sono dei ragazzi che dopo un goal subito vanno in una fase di down e si buttano giù. Hanno probabilmente bisogno di essere pungolati".