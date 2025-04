Juve, Platini o Del Piero in dirigenza? I tifosi sognano ma…

Platini o Del Piero potrebbero entrare nella dirigenza della Juve per risolvere questo momento di crisi? Le ultime novità

Michel Platini è stato uno dei più grandi giocatori della storia della Juve, idolo dei tifosi bianconeri. Nella cronaca degli ultimi anni, però, il suo nome è stato legato al grande FIFA-Gate, per cui l’ex fantasista era stato anche condannato. Il passato è d’obbligo visto che nei giorni scorsi il tribunale ha totalmente assolto l’ex bianconero, che ora potrebbe decidere di tornare nel mondo dello sport. I tifosi della Vecchia Signora lo sognano in dirigenza ma secondo quanto riportato da Tuttosport il francese non sembra interessato a un ritorno e in più la i bianconeri non l’hanno contatto. Niente da fare.

Juve, le parole di Albanese su Del Piero

Un altro nome spesso accostato alla dirigenza della Juve è quello di Alessandro Del Piero. Su di lui il giornalista Giovanni Albanese ha detto: "Del Piero come dirigente? Sicuramente in questo momento la dirigenza della Juve ha bisogno di qualche uomo Juve, che possa parlare con credibilità considerando che in questo momento la Juve è in mano a un governo tecnico. Non sono particolarmente amante delle bandiere che vengono messe lì solo per rispondere alla pancia dei tifosi ma credo sia necessario ripartire da uomini Juve. Lo vedrei bene ma bisognerebbe trovare una collocazione e un ruolo per lui, così come sono a favore per una collocazione precisa di Chiellini che ha anche una preparazione manageriale".