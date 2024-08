Juve, Balzarini: “Commisso sta rallentando l’affare Gonzalez”

Gianni Balzarini ha fatto il punto sulla trattativa per portare Nico Gonzalez alla Juve, spiegando quale sia l'opposizione di Rocco Commisso

Intervistato a Radio Bianconera, Gianni Balzarini ha fatto il punto sulla trattativa riguardanti Nico Gonzalez alla Juventus. Ecco cosa ha detto: “La Juve vuole prendere il giocatore argentino in prestito, con diritto di riscatto, tramutabile in obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Commisso invece vuole la cessione a titolo definito, ma i bianconeri non dispongono di risorse finanziare elevate. Quindi questo rallentamento è di natura formale, dovuto al patron viola che si è messo di mezzo. Alla fine credo possa farsi, considerando che c’è la volontà del calciatore, sostanzialmente della Fiorentina e naturalmente di Giuntoli“.

Balzarini: “Situazione Gonzalez simile a quella di Koopmeiners”

Il giornalista ha proseguito: “In un certo senso la questione Gonzalez è simile a quella Koopmeiners. L’olandese continua a non allenarsi con l’Atalanta, inviando certificati medici per giustificare il forfait. Nel caso in cui i due affari saltassero (formalmente c’è il rischio), per Fiorentina e Atalanta sarebbero due situazioni complicate”.