Juve, Balzaretti: “Thuram grande colpo voluto da Thiago Motta”

Balzaretti ha parlato di Thuram, centrocampista dato vicino alla Juventus: per l'ex bianconero, il calciatore sarebbe una richiesta di Motta

Intervistato per Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti ha parlato del possibile colpo Khephren Thuram, dato vicinissimo ai bianconeri. Il dirigente ed ex calciatore della Juventus, l’eventuale acquisto del centrocampista sarebbe promosso a pieni voti.

Balzaretti su Thuram

“È un colpaccio da parte di Giuntoli, si tratta di un giocatore davvero forte. Come per suo fratello Marcus il tempo d’adattamento, conoscendo la lingua e il paese sarà pari a zero e immagino anche che suo padre Lilian gli abbia spiegato velocemente il mondo Juve. Credo sia centrato per quella che è la richiesta di Motta, sa fare le due fasi, soprattutto quella offensiva e ha ancora margini di miglioramento. È un colpo vero”.