Juve, Ballarini: “Thiago Motta e squadra in parti opposte”

Valentina Ballarini ha parlato del momento della Juventus: per la giornalista, tra Thiago Motta e squadra ci sarebbe una netta divisione

Nel suo editoriale su Sportitalia, Valentina Ballarini ha parlato del difficile momento della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Ormai è chiaro, da una parte c’è Motta, dall’altra c’è la squadra. Ognuno per conto suo. Quindi, nonostante la fiducia ricevuta da parte della società, come fa l’allenatore bianconero a ritrovare la fiducia dei suoi giocatori? Troppe domande, poche risposte a 9 giornate dalla fine di un campionato che potrebbe avere contorni da incubo per la Juve. Thiago Motta viene protetto da Giuntoli anche perchè metterlo in discussione significherebbe mettersi in discussione. E mandare all’aria il progetto della ricostruzione per cui ha ricevuto totale libertà di manovra. Il fallimento bianconero parte proprio da qui”.

Ballarini: “Il Giuntolismo si è sciolto”

La giornalista ha anche aggiunto: "Parte da scelte sbagliate e da una gestione sbagliata. Il Giuntolismo si è sciolto come neve al sole esattamente come l'approdo del predestinato Thiago Motta in un grande club. Figurine diventate figuranti, la sintesi del costoso e ambizioso mercato della Juventus. Giuntoli ha comprato, Motta ha avallato, ma non è riuscito a dare né identità né gioco alla squadra. Ha cambiato per poi ricambiare, ha puntato e, continua a puntare ciecamente, su giocatori che gli hanno dato poco o niente (vedi Koopmeiners e Nico Gonzalez), ha creato confusione e in quella confusione la squadra si è seduta creandosi degli alibi".