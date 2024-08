Juve, Baiocco: “Con Thiago Motta le mezzali saranno più offensive”

Baiocco ha parlato della Juve del tecnico Thiago Motta: per l'ex bianconero, una delle grandi novità dovrebbe essere il gioco delle mezzali

Intervistato per Radio Bianconera, Davide Baiocco ha parlato della Juventus del nuovo allenatore Thiago Motta. Per l’ex calciatore bianconero, rispetto alla squadra di mister Allegri, ci saranno alcune novità tattica. Oltre al passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, anche le mezzali svolgeranno compiti differenti.

Le parole di Baiocco

Ecco cosa ha detto: “Sono arrivati giocatori importanti a centrocampo come Thuram e Douglas Luiz, quindi il reparto si è rinforzato. In generale sarà interessante capire come la squadra interpreterà il gioco di Thiago Motta, qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto per anni con Allegri. Locatelli può fare sia il regista, sia la mezzala d’inserimento. Non credo ci siano preclusioni per nessuno, Motta farà giocare sempre chi sta meglio. Dal punto di vista tattico il cambiamento più importante ha a che fare con la difesa, a quattro. E mi aspetto delle mezzali più offensive”.