Juve, Baiano: “Gran parte delle colpe sono di Thiago Motta”

Francesco Baiano ha parlato dell'allenatore della Juventus, Motta, il quale considererebbe il principale responsabile dell'ultima sconfitta

Intervistato a 1 Football Club, Francesco Baiano è ritornato sulla sconfitta in Coppa Italia della Juventus per mano dell’Empoli. Ecco le sue parole: “Il successo della squadra di D’Aversa è stato meritato. Alla vigilia poteva sembrare quasi un’amichevole, considerando i problemi dell’Empoli e il fatto che la squadra stesse già pensando alla prossima partita contro il Genoa. E invece ha dominato la gara. L’atteggiamento della Juventus ha influito molto, e infatti a fine partita abbiamo sentito Thiago Motta, che era molto deluso per l’approccio della sua squadra. Ma quando una squadra fornisce una prestazione del genere, gran parte della colpa è dell’allenatore. Se non è riuscito a motivare i suoi giocatori, il problema è anche suo. Per classifica e formazioni, molti pensavano fosse una passeggiata. Così non è stato”.

Baiano: “Conte non può attaccarsi al calciomercato”

Invece, sulla situazione di Antonio Conte in casa Napoli, il tecnico ha commentato: “Può avere delle attenuanti, ma non può dire semplicemente che era primo prima del mercato di gennaio. Era primo, sì, ma non perché Kvaratskhelia faceva la differenza da solo. Certo, è venuto a mancare un giocatore importante e non è stato sostituito con un elemento dello stesso valore. Però i nomi fatti, come Garnacho o Adeyemi, erano solo ottimi giocatori, ma senza la certezza che potessero fare la differenza nel campionato italiano. E infatti non la fanno nemmeno nelle squadre in cui giocano attualmente. Detto questo, sono contento che il Napoli non abbia speso 75 milioni per un giocatore solo perché si sentiva costretto. Se devo pregare qualcuno per venire a Napoli, allora meglio lasciar perdere”. Leggi anche le ultime clamorose indiscrezioni di calciomercato sulla Juve <<<