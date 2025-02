Juventus, offerta pesantissima: "80 milioni di euro per..."

La Juventus deve tenere gli occhi bene aperti. Ci sono delle sorprese abbastanza pesanti nell'aria. Ecco di cosa stiamo parlando

Ad oggi, poche cose si possono salvare dalla stagione della Juventus. La società era consapevole di star avviando un progetto giovane e lungo con allenatore altrettanto giovane che, seppur reduce da una stagione pazzesca con il Bologna, è comunque alla prima esperienza in un top club. Insomma, massima consapevolezza circa tutto questo. Eppure, nessuno si aspettava, men che meno la società, di ritrovarsi già fuori da tutto a febbraio. La corsa scudetto ha subito tagliato fuori la Juve. Poi c’è stata l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV e infine, ieri, a sorpresa, l’addio dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. In semifinale ci vanno i toscani ed è – giustamente – psicodramma juventino.

Mega offerta in arrivo? Ecco la posizione della società / News calciomercato Juventus

Tra le poche notizie positive di quest'anno c'è, senza dubbio, l'esplosione di Kenan Yildiz. Il fantasista turco si è messo in luce e si è preso la centralità del gioco di Thiago Motta. 26 partite, quattro gol e due assist in Serie A, al momento, il bottino. Ma è proprio la sua classe a stupire, a dar l'impressione di avere sotto gli occhi un futuro campione. Col numero 10, poi. D'altronde, non ce lo dimentichiamo, ha solamente 19 anni. quindi, tutta una vita calcistica davanti a sé. Insomma, Yildiz si è fatto notare. E lo hanno notato pure in giro per l'Europa. Sono diversi i club che stanno prendendo informazioni con l'intento di accaparrarsene le prestazioni. Tra questi il Chelsea che, secondo Fichajes.net, potrebbe in estate arrivare ad offrire circa 80 milioni di euro. Per la Juventus si tratta di un giocatore incedibile e, nel tentativo di tenere a distanza le pretendenti, parte da una richiesta di 100 milioni. Magari a 90 può trovarsi una intesa tuttavia, ad oggi, la posizione è quella di non privarsi di Yildiz. Il resto lo vedremo.