Juve, i ricordi delle vittorie con l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle partite con l'Atalanta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato in vista della partita con l’Atalanta: “Atalanta-Juventus ha molti precedenti importanti, nei quali l’importanza del risultato ha determinato esultanze particolari. Ecco una carrellata, a partire da quella di Barzagli, inseguito da Bonucci, dopo il gol che apre la sfida del 2015-16, vinta 2-0. É uno dei gol che più testimonia la fame della Juventus del primo dei 9 scudetti consecutivi. Lichtsteiner lo festeggia correndo, come fa sempre. La meta più vicina è il titolo di campioni d’interno, guadagnato dai bianconeri superando l’Atalanta 2-0. L’esultanza di Alessandro Matri sa di soddisfazione personale più che di euforia di squadra. Del resto la Juve si presenta all’appuntamento già certa della vittoria dello scudetto 2012-13. Il gol del centravanti basta per aggiudicarsi l’incontro e rappresenta un motivo in più per festeggiare”.

Su Tevez

“Carlos Tevez sembra imprendibile persino per i suoi stessi compagni che lo vorrebbero abbracciare. Sono trascorsi appena 6 minuti in Atalanta-Juventus del 2013-14 e il 10 argentino è già andato in rete, la prima delle 4 con le quali la Signora trionfa. Di gol a Bergamo ne ha realizzati 6, solo Boniperti ha uno score migliore con 9. Quello del campionato 2004-05 Alessandro Del Piero lo realizza dagli 11 metri, per poi correre a festeggiare il momentaneo 2-0. La gara finirà 2-1 e a inseguire il capitano c’è Alessio Tacchinardi, ex della sfida. L’ultima rete bianconera in Atalanta-Juventus è opera di Vlahovic, nella sfida della stagione 2022/2023 (l’ultimo testa a testa a Bergamo è terminato senza reti, da una parte e dall’altra). Un gol – arrivato nell’ottavo minuto di recupero del secondo tempo – che chiude definitivamente i conti permettendoci di uscire da Bergamo con un netto 0-2 al termine di una gara durissima. L’energia di Dusan in foto dice tutto”.