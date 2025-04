Juve, Aprile: “Il gesto di Yildiz è stato istintivo”

Aprile ha parlato dell'espulsione di Yildiz nell'ultimo match della Juve: il giornalista avrebbe parzialmente giustificato il giocatore

Intervistato per Radio Bianconera, Lorenzo Aprile, firma di Tuttosport, ha parlato dell’espulsione dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, nel match contro il Monza. Ecco le sue parole: “Chi ha giocato a calcio sa che è un gesto istintivo che in una dinamica di partita può starci. Chiaro che a quei livelli se sei il leader tecnico della Juventus e il numero 10, ti si chiede un’eccessiva lucidità. In un finale in cui hai due trasferte difficili contro diretti avversarie e perderlo non è cosa da poco. E’ senza Vlahovic e Koopmeiners ancora, ieri Douglas Luiz è stato bocciato da Tudor dicendo che le scelte fatte sono pensate senza fare regali a nessuno. L’assenza di Yildiz complica questo rush finale, ma è stata sacrosanta. La cattiveria messa nel gesto determinerà il numero di giornate di squalifica, se cerca il volto o si trova solo a sbracciare, ma il rosso è netto”.

Aprile: “Con Yildiz in campo sarebbe stata un’altra partita”

Il giornalista ha anche aggiunto: “E’ un campionato bellissimo per me questo, a differenza di quello che sento dire da tanti addetti ai lavori, apertissimo non solo per quanto riguarda la vittoria ma anche per la corsa Champions, con sei squadre li in 3 punti. In questo momento la Juventus deve solo pensare a se stessa e non fare altri passi falsi. La trasferta di Parma è stato il suo bonus e ieri doveva solo vincere, non importava come. Ha giocato un secondo tempo di sofferenza e sarebbe stata tutta un’altra partita con Yildiz in campo”. Leggi anche le scuse di Yildiz dopo l’espulsione contro il Monza <<<