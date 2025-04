Yildiz e la gomitata: arrivano le scuse su Instagram – FOTO

Yildiz ha le idee molto chiare: quello che è successo contro il Monza, non sarebbe mai dovuto accadere

È finita male, malissimo, per Kenan Yildiz all’Allianz Stadium. Doveva essere la partita della conferma, magari di un guizzo, di un lampo da fuoriclasse. E invece il giovane talento turco della Juventus si è preso la scena nel modo peggiore, con un episodio che non è passato inosservato né ai tifosi né, soprattutto, all’arbitro.

Tutto è successo poco prima dell’intervallo, quando la gara contro il Monza sembrava ancora in equilibrio e carica di tensione. Yildiz, probabilmente innervosito da una serata che non stava andando come sperava, ha reagito nel modo peggiore. Un colpo gratuito, una gomitata al volto rifilata a Bianco, centrocampista dei brianzoli, che ha immediatamente acceso le proteste degli avversari. Su Instagram, sono arrivate le sue scuse nella storia che vi mettiamo qui sotto: