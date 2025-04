Juve, Losapio: “Yildiz ha una responsabilità maggiore degli altri”

Andrea Losapio ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz: analizzando i significati dell'espulsione e delle scuse del giocatore

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco un estratto delle sue parole: “Quello che è successo a Kenan Yildiz contro il Monza è un’occasione per crescere. Perché un certo tipo di giocatori, che veste un numero così importante come il numero dieci della Juventus, ha una responsabilità maggiore rispetto agli altri. Vero è che il turco solitamente viene bersagliato dagli avversari e non è sempre semplice rimanere tranquilli mentre la pressione monta. Però ieri la gara era già praticamente in discesa, con un due a zero che difficilmente sarebbe stato sovvertito. Non è successo nemmeno in undici contro dieci per quarantacinque minuti”.

Losapio: “Yildiz rischia di saltare anche la Lazio”

Il giornalista ha proseguito: “(..) “Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione ci è mancato”. Ora però il problema è che Yildiz potrebbe rischiare più di una giornata di squalifica. Salterà il Bologna e non è una buona notizia, con la Lazio sarebbe bene averlo a disposizione ma molto dipenderà da quello che è stato inserito nel referto arbitrale e da cosa deciderà il Giudice Sportivo”. Leggi anche le parole di Yildiz dopo l’espulsione con il Monza <<<