Juve, l’approfondimento sulla città di Eindhoven

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla partita con il PSV: “Mercoledì 19 febbraio la Juventus scenderà in campo al Philips Stadion di Eindhoven per affrontare il PSV nel ritorno degli spareggi di Champions League. Per i tifosi bianconeri che seguiranno la squadra in trasferta, la città olandese offre diverse attrazioni interessanti, tra modernità, storia e cultura. UNA CITTÀ ALL’AVANGUARDIA CON UNA LUNGA STORIA Eindhoven è una delle città più dinamiche e innovative dei Paesi Bassi. Situata nella regione del Brabante Settentrionale, la sua storia affonda le radici nel XIII secolo, quando venne fondata come piccolo insediamento fortificato. Tuttavia, la svolta avvenne nel XX secolo con lo sviluppo industriale, che ha reso Eindhoven un polo dell’innovazione tecnologica. Oggi la città è un mix perfetto tra design, tecnologia e una vibrante scena culturale, senza dimenticare il calcio, con il PSV Eindhoven come simbolo sportivo della città. COSA VEDERE A EINDHOVEN Se avrete qualche ora libera prima della partita, ecco alcune tappe imperdibili: Van Abbemuseum Per chi ama l’arte contemporanea, questo museo è un must”.

"Ospita opere di artisti del calibro di Picasso, Kandinsky e Mondrian ed è una delle gallerie più importanti dei Paesi Bassi. Strijp-S: il quartiere creativo Un'ex area industriale trasformata in un centro di design, moda e street art. Qui si trovano caffè alla moda, gallerie e spazi creativi. DAF Museum Per gli appassionati di motori, questo museo racconta la storia della famosa casa automobilistica olandese con una collezione di camion e auto storiche. Piazza Markt e la vita notturna Nel cuore della città, Markt Square è il luogo ideale per rilassarsi in uno dei tanti pub o ristoranti. Qui potrete provare alcune specialità olandesi come le Bitterballen (crocchette di carne) e accompagnarle con un'ottima birra locale. LA CASA DEL PSV Lo stadio del PSV Eindhoven è un vero e proprio tempio del calcio olandese. Inaugurato nel 1913, ha visto il PSV vincere numerosi trofei. Con una capienza di circa 35.000 spettatori, l'atmosfera sarà senz'altro caldissima".