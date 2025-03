Juve, Ancelotti “snobba” i bianconeri: “Scudetto? Inter o Napoli”

Ancelotti ha parlato di vari argomenti riguardanti il calcio: sullo Scudetto, il tecnico escluderebbe la Juve in favore di Inter e Napoli

Ospite di PoretCast di Giacomo Poretti, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di varie tematiche riguardanti il calcio sotto diversi aspetti. Tra le domande poste al tecnico, è stato chiesto chi sarà il prossimo vincitore dello Scudetto. Per Ancelotti, non ci sarebbero dubbi: “Inter o Napoli”. Niente da fare, teoricamente, per la Juventus… Inoltre, sulla cultura della vittoria nel calcio, l’allenatore ha detto: “La sconfitta non deve essere un trauma ma una opportunità di capire cosa non ha funzionato, è un allarme da tenere in considerazione. La gestione più importante della sconfitta parte dall’autocritica, mentre la tendenza nel mondo del calcio è la ricerca del colpevole. Che poi è facile da trovare… è l’allenatore (ride ndr)”.

Ancelotti: “Real Madrid club con struttura unica”

Infine, sul suo club di appartenenza, l'allenatore italiano ha detto: "Il Real Madrid è un club unico come struttura. I proprietari sono i soci, qui il presidente si prende carico delle eventuali perdite, ma il club è gestito a livello sportivo e i proprietari sono i soci. Questo fa sì che la storia, la tradizione e la cultura si tramanda da padre in figlio. E questo Florentino Perez ce l'ha molto chiaro, i valori sono chiari e non esiste un giocatore che potrà essere 'più' del club. Successione familiare in panchina? Io non decido, è una cosa chiara. Prima o poi succederà. Davide diventerà un allenatore bravo. Quando andrò in pensione continuerò a seguire il calcio, ma mi piacerebbe andare in giro a visitare il mondo con mia moglie".