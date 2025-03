Juventus, esonero Motta: Caressa ha detto che... / News

Fabio Caressa fa il punto della situazione parlando di quello che potrebbe succedere in casa Juventus, rispetto a Thiago Motta

Juve: Caressa svela il futuro di Thiago Motta / News calciomercato

Eppur si muove. Potremmo sintetizzare così, attraverso questa massima passata alla storia, il momento della Juventus. Dopo l’eliminazione dalle due coppe che teneva impegnata la squadra, ossia la Coppa Italia e la Champions League, la Juve sta ritrovando consolazione attraverso il campionato. La vittoria sul Verona, arrivata non senza difficoltà, ma comunque arrivata, è andata proprio in questa direzione. Ha consolato la Juventus, le ha fatto capire che non tutto è perduto e che il finale di stagione potrebbe regalare ancora qualcosa di importante. D’altronde, è una stagione particolare. E lo si evince dal fatto che nonostante tutto si è lì: a soli sei punti di distanza dall’Inter capolista. Pensare allo scudetto è paradossale, certo, ma finché la matematica lo consente perché no? E attenzione: perché il momento della Juve potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Thiago Motta.

A parlarne è stato Fabio Caressa, noto giornalista e volto storico di Sky Sport, che sul suo canale social ha detto: "Attenzione, perché la Juve sembrava fosse sul crinale e invece anche questa volta potrebbe andare dalla parte giusta". L'attuale classifica non è passata inosservata e il fatto che, nonostante gli inciampi e i problemi, la Juve sia ancora lì, è in qualche modo emblema del valore della rosa. Se il potenziale venisse interamente sprigionato, potremmo chiederci, dove potrebbe arrivare davvero questa Juve? Tornando al futuro di Thiago Motta, Fabio Caressa ha argomentato dicendo che: "Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia sembrava destinata a cadere nel burrone, ma è ancora in corsa. È un'annata così, una stagione di ricostruzione in un campionato comunque equilibrato". Insomma, a dispetto di quanto si poteva pensare fino a qualche settimana fa, il rapporto tra Juventus e Thiago Motta potrebbe trovare nuove motivazioni per proseguire.