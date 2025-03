Cassano: “Io mi vergognerei se fossi un giocatore della Juve”

Intervenuto a Viva El Football Antonio Cassano ha parlato dell'eliminazione della Juve dalla Champions League contro il PSV

Intervenuto a Viva El Football Antonio Cassano ha detto: “Io mi vergognerei fossi i giocatori del Milan e della Juventus, dove vado fuori con una squadra scarsissima come il Feyenoord e con una squadra che gli ha dato una rumba clamorosa al ritorno alla Juve, prendendo poi sette gol dall’Arsenal. L’Arsenal gioca bene, la squadra è forte, però, ragazzi, ripeto, sette gol in casa! Quello mi ha fatto capire che il campionato italiano fa talmente ca**re che la Juve adesso è ritornata in corsa in campionato. Quanto facciamo cagare noi in Italia, che giochiamo di me**a con ritmi bassi, eccetera? L’Arsenal va da loro, gli fa sette gol, e la Juve, tra andata e ritorno, ha meritato di andar fuori e adesso dicono: ‘La Juve è tornata’. Sì, però si deve vergognare per lo schifo che ha fatto“.

Juve, batosta in Champions per il PSV

Un risultato pesantissimo quello del PSV, che a posteriori da aumentare ancora di più il rammarico della Juve per l’eliminazione. Schouten al termine della partita contro l’Arsenal ha detto: “Mi sembra chiaro che non siamo in una buona posizione. Possiamo giocare con il bel tempo, ma siamo in un periodo molto brutto. Questa è stata una dimostrazione scandalosa. Il punteggio dice tutto. 1-7, questo non è possibile in casa. Anche se l’Arsenal è una buona squadra, questo non è possibile. È oltraggioso. Siamo molto delusi dal fatto che stiamo facendo questo come squadra, mi sembra logico”. Nel frattempo la Juve pensa a una cessione clamorosa: è appena arrivato ma può già partire <<<