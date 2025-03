Juve, Amoruso: “Thiago Motta ha grandi responsabilità”

Amoruso ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, il tecnico sarebbe responsabile del momento della squadra

Ospite a Sportitalia, Nicola Amoruso ha parlato del momento complicato della Juventus in stagione. Per l’ex calciatore, una fetta importante di responsabilità sarebbero da attribuire all’attuale tecnico dei bianconeri. Ecco le sue parole: “Credo che sarà difficile continuare il rapporto con Thiago Motta per la Juventus, se queste sono le dinamiche. L’allenatore sicuramente ha grandi responsabilità. Era una scommessa, era arrivato dopo un grande campionato al Bologna. C’erano tutti i requisiti per scommettere su di lui. Poi sicuramente allenare la Juventus non è allenare il Bologna, avrà commesso qualche sbaglio forse anche fisiologico. Spero per lui che la Juventus reagisca e dia un segnale positivo. La squadra deve aiutarlo in questo”.

Amoruso: “La Juve dovrebbe ripartire con Gasperini”

Inoltre, su un eventuale sostituto alla guida tecnica della Juve, l'ex giocatore ha aggiunto: "Da chi ripartirei l'anno prossimo? Gasperini la vedo molto difficile anche se conosce bene la Juventus. Ma la vedo difficile come scelta e Gasp lo vedo proiettato verso altri lidi. Mancini può essere un nome importante perché ha allenato in grandi squadre. Poi c'è Igor Tudor, che ha dimostrato grandi qualità, è uno juventino, potrebbe essere una gran bella scommessa".