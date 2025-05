Juve, torna il progetto “Road to Allianz Stadium”

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'Allianz Stadium.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dello Stadium. Ecco il comunicato: “Una bellissima notizia per i tifosi e le tifose bianconere!​ A seguito degli incoraggianti risultati ottenuti nel primo test durante Juventus – Monza dello scorso 27 aprile, Juventus è felice di riproporre anche nella partita contro l’Udinese “Road to Allianz Stadium”, il progetto pilota che ha l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile a livello ambientale durante le gare casalinghe del Club, reso possibile grazie alla collaborazione con GTT – azienda del trasporto pubblico torinese – e al supporto di Allianz, tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management.​ I risultati del primo test​ La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa stima che, grazie al test del 27 aprile, sono state evitate emissioni di CO₂ equivalenti a quelle assorbite in un anno da 436 alberi.*​ Si tratta di un dato molto positivo, che conferma la bontà dell’iniziativa e dimostra come Juventus abbia intrapreso la strada giusta nel fronteggiare la sfida della mobilità dei tifosi, i cui spostamenti rappresentano tra il 50% e il 70% delle emissioni totali di un club sportivo.​ In cosa consiste?​ In occasione del match contro i friulani verrà offerto ai tifosi un biglietto gratuito giornaliero per il trasporto pubblico locale, valido esclusivamente per il giorno della gara e utilizzabile in modalità illimitata sulla rete urbana e suburbana GTT, metropolitana inclusa. ​ La gratuità del pass giornaliero sarà possibile grazie al supporto di Allianz, ma non è tutto”.

Le altre informazioni

"GTT potenzierà, infatti, le linee che collegano il centro di Torino con l'Allianz Stadium, privilegiando l'impiego di autobus elettrici, in linea con la finalità green dell'iniziativa.​ Anche in questa circostanza, l'iniziativa – pensata come alternativa concreta all'uso dell'auto privata – avrà carattere sperimentale e sarà riservata, per ora, ai tifosi Under 30 in possesso di un titolo di accesso per la partita Come funziona?​ Il processo sarà molto semplice: ​ Step 1. Tutti i tifosi in possesso di un valido titolo di accesso per la partita riceveranno una mail da parte di Juventus (inviata nei giorni antecedenti il match) con un recap del progetto e un codice univoco.​ Step 2. Una volta effettuato l'accesso sull'apposita sezione del Sito GTT i tifosi dovranno inserire: (a) il codice univoco precedentemente ricevuto; (b) nome e cognome; (c) indirizzo e-mail.​ Step 3. Completato lo step 2, il gioco è fatto! I tifosi riceveranno infatti il biglietto per il trasporto pubblico omaggio, sottoforma di PDF con QR code validabile sui mezzi pubblici".