Calamai: “Tudor non ha conquistato la fiducia dei bianconeri”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Thiago Motta è stato una delusione. Non ha dimostrato di essere pronto per una panchina come quella della Juve. Ma anche il suo sostituto, il croato Tudor, è lontano da aver conquistato la fiducia della dirigenza bianconera. Il pareggio con la Lazio è un altro mezzo passo falso sulla strada della zona Champions. Tudor ha portato più grinta ma non un progetto tecnico all’altezza della storia del club. La sensazione è che anche se dovesse centrare il quarto posso e l’accesso alla Coppa che conta ci potrebbe essere un ribaltone in panchina”.

Sull’allenatore

"La Juve dopo tanti errori nell'ultimo mercato estivo è chiamata a una profonda rivoluzione. La proprietà metterà meno soldi a disposizione. Soldi che stavolta dovranno essere spesi bene. Anche Conceicao, nonostante l'ultima striscia positiva, deve ancora conquistarsi la futura panchina rossonera. La vittoria in Coppa Italia potrebbe obbligare la dirigenza rossonera a rivalutare una bocciatura che qualche settimana fa sembrava scontata. Vedremo. Molto dipenderà dalle figure che avranno la responsabilità sportiva del Milan. Va ripensata tutta una catena di comando. E trovato un tecnico che riaccenda anche l'entusiasmo della piazza. Poi, naturalmente, gli dovrà essere costruita una squadra a sua misura. Cosa che non è successa né con Fonseca, né con Conceicao. In questo momento la scelta del nuovo tecnico non è la priorità del Milan".