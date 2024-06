Antonio Conte, l’ex Juve riparte dal Napoli: “Amma faticà”

L'ex Juve Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli: le parole del tecnico italiano sul suo arrivo in azzurro

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Al termine di una stagione molto complessa il club azzurro ha deciso di affidarsi a una certezza, l’ex tecnico di Juve e Inter. A lui il difficile compito di far tornare il Napoli la squadra competitiva di due stagioni fa. Intervenuto in un lungo video pubblicato dal Napoli, l’ex Juve ha detto: “Penso che avendo questa opportunità di fare questo mestiere o da calciatore o da allenatore, farlo a Napoli sia unico. Se uno ha il privilegio di poterla fare, non deve perdersi questa esperienza. Ai tifosi e a tutto l’ambiente c’è solo da dire una cosa: Amma faticà”.