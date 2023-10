Juve, Allegri: “Lippi da sempre un punto di riferimento, pratico ma vincente”

Da Lippi all'amore per i colori bianconeri: le parole di Allegri a margine dell'evento della Juve per i 100 anni della famiglia Agnelli

Intervistato da Sky Sport a margine dell'evento per i 100 anni della famigli Agnelli alla guida della Juve, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha detto: "Sono molto felice di essere qui in una serata di festa, a festeggiare una ricorrenza unica. 100 anni di una famiglia che è una garanzia per questo club. Ringrazio i tifosi, quest'anno avremo bisogno di voi per raggiungere i nostri obiettivi".

Su Lippi ha aggiunto: "Oggi giornata importante per me, passata con tanti campioni e con il mio amico Marcello Lippi. Un grande allenatore, un modello, mi ha insegnato tanto. Marcello è stato per me da sempre punto di riferimento, pratico ma vincente. Ma anche Capello e Trapattoni. Ho rivisto anche miei ex giocatori che mi hanno regalato tante vittorie. Chi mi sarebbe piaciuto allenare? Platini e Zidane".

"Sono orgoglioso di far parte della famiglia Juventus, fino a ieri non sapevo quanti derby avevo vinto, meglio che mi dicano cosa ho fatto a fine carriera. Il bello della Juve è vivere sotto pressione, serve per ottenere grandi successo. In un club così è necessaria, stiamo lavorando per vincere con una squadra nuova fatta di giovani e meno esperienza", ha concluso.

