Juve, Allegri re dei derby come Trapattoni: 13 vittorie in 17 partite

Criticato e accusato, ma nonostante tutto vincente. Grazie alle reti di Gatti e Milik la Juve ha portato a casa i tre punti contro il Torino e Massimiliano Allegri ha vinto l’ennesimo derby della Mole. Per la precisione il 13esimo derby di...

Per la precisione il 13esimo derby di Torino, che rende così Max l'allenatore bianconero più vincente in questa speciale partita, al pari con una leggenda come Trapattoni. Contro i granata Allegri ha conquistato la bellezza di 2,47 punti a partita, vincendo 13 volte su 17.