Juve, Allegri: “Cambio modulo con Pogba e Di Maria? Il problema non esiste”

Intervistato da Sky al termine dell'amichevole contro il Rijeka, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha analizzato la partita: "Sono test in cui è normale un po’ di calo dell’attenzione. Abbiamo regalato la palla dell’1-0 a loro su un errore di disimpegno, c’era troppa superficialità. Nel secondo tempo decisamente meglio. Il portiere va usato quando serve, non sempre. Nell’arco della partita si deve capire quando giocare in avanti e quando indietro. La prima cosa che i ragazzi pensano quando c’è un attimo di difficoltà è che devono rifugiarsi dal portiere che però, se pressato, la deve lanciare in avanti e quindi è una palla buttata".