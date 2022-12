Juve, Di Maria è convinto: non lascerà Torino a gennaio

Dopo aver trionfato al Mondiale in Qatar, il giocatore argentino ha deciso che rimarrà alla Juventus fino a giugno, per provare a vincere

redazionejuvenews

In Argentina impazza la festa per festeggiare la Nazionale campione del mondo. Ieri la squadra di Scaloni è rientrata in patria e ha sfilato su un pullman scoperto per le strade di Buenos Aires, gremite di un popolo in visibilio. In questi festeggiamenti ovviamente erano presenti Leandro Paredes e Angel Di Maria. E proprio sul futuro del Fideoci sono delle novità.

Dopo aver festeggiato un Mondialevinto con merito, in cui ha messo la sua firma segnando il secondo gol dell'Albiceleste in finale, Di Maria tornerà a Torino. I suoi primi mesi in bianconero non sono stati di certo esaltanti. Dopo l'esordio scintillante con gol e assist contro il Sassuolo, l'ex PSG è stato frenato da diversi problemi muscolari, oltre alla squalifica per il rosso subito nella sconfitta di Monza. In totale finora ha giocato 391 minuti con la Juventus, tra Serie A e Champions League, in 10 presenze.

Ora però, dopo la gioia del trionfo mondiale, la decisione. Secondo il Corriere dello Sport, Di Maria ha deciso di restare alla Juventus fino a giugno. Il giocatore ha intenzione di onorare il suo contratto e vuole vincere un trofeo anche in bianconero. Non c'è nulla di certo invece su cosa potrà accadere in estate.