Juventus-Rijeka: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scenderà in campo tra poco in amichevole tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, a porte chiuse

La Juventus si sta allenando alla Continassa, dove i bianconeri stanno preparando la ripresa della stagione dopo il Mondiale, che inizierà per i ragazzi di Allegri con la partita contro la Cremonese, in programma il 4 gennaio, alla quale faranno seguito quelle contro Udinese e Napoli. I bianconeri non sono ancora al completo, con gli ultimi giocatori che torneranno il 29 e che probabilmente non prenderanno parte alla prima partita del nuovo anno.