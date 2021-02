Juve, allarme…giallo: 10 diffidati rischiano l’eventuale finale di Coppa

TORINO- Ormai archiviato il convincente successo sulla Roma di sabato sera, che ha portato la squadra al terzo posto in classifica dietro le due milanesi, la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa per preparare al meglio la sfida di domani contro l’Inter, valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri sono forti del 2-1 ottenuto a “San Siro” settimana scorsa grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo (inutile l’iniziale gol di Lautaro Martinez), e può andar bene anche una sconfitta per 1-0 per conquistare l’accesso alla seconda finale consecutiva della competizione.

A destare preoccupazione è però l’allarme diffidati. Sono ben dieci, infatti, i calciatori di “Madama” a rischio squalifica in caso di un eventuale accesso alla finalissima. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Matthijs De Ligt, Federico Bernardeschi, Arthur, Alex Sandro e Merih Demiral. Comprensibilmente, quindi, mister Andrea Pirlo schiererà in campo una formazione abbastanza rimaneggiata per correre meno rischi possibili.

Tra i pali ci sarà il ritorno di Gigi Buffon, designato portiere di coppa, in sostituzione di Wojciech Szczesny. Difesa a quattro che dovrebbe vedere Danilo e Alex Sandro agire sulle due fasce, mentre Matthijs De Ligt e Merih Demiral si contendono un posto al centro della difesa con uno tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. A centrocampo ci sarà il ritorno di Rodrigo Bentancur dopo lo stop per squalifica contro la Roma, a far coppia con Rabiot (Arthur non al meglio per un virus intestinale). McKennie e Federico Bernardeschi dovrebbero agire sulle due fasce (il numero 33 è ad un nuovo bivio). In avanti sicura la presenza di Cristiano Ronaldo, mentre Alvaro Morata e Dejan Kulusevski si giocano una maglia per far coppia con lui (lo svedese al momento avanti nel ballottaggio, viste le defezioni intesinali anche del numero 9). Probabile panchina, invece, per Paulo Dybala e Aaron Ramsey, ormai prossimi al pieno recupero dopo i guai fisici avuti.