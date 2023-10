Juve, come sta Alex Sandro? La possibile data del rientro

L'emergenza in difesa della Juve sembra ormai vicina alla sua fine. Se da una parte Danilo potrebbe essere convocato già contro la Fiorentina , dall'altra anche Alex Sandro si avvicina al rientro in campo.

Alex Sandro potrebbe essere a disposizione di Allegri per la sfida contro l'Inter del prossimo 26 novembre o in alternative per il doppio impegno nella prima settimana di dicembre contro Monza e Napoli. Finalmente buone notizie per la Vecchia Signora.