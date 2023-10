Juve, Kean in forma super: a rischio la coppia Vlahovic-Chiesa

Allegri contro la Fiorentina potrebbe decidere di puntare ancora su Kean: a rischio la super coppia della Juve Chiesa-Vlahovic

Per settimane non si è fatto altro che parlare della coppia Vlahovic-Chiesa ma poi per i problemi fisici di uno o dell'altro il super tandem d'attacco della Juve non si è quasi mai visto.

Al loro posto ha trovato molto spazio Kean, che è in crescita e ha fatto vedere ottime cose. Se non fosse stato per il Var l'attaccante italiano contro il Verona avrebbe addirittura segnato una doppietta.

Ecco quindi che secondo Tuttosport Allegri starebbe pensando di puntare ancora sul classe 2000 e di lasciare in panchina uno dei due ex Fiorentina. Un cambio di rotta forse necessario, soprattutto finchè Vlahovic e Chiesa non avranno trovato la miglior condizione.

