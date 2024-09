Juve, Alessio: “Gol? Koopmeiners non può risolvere da solo”

Alessio ha parlato del centrocampista della Juventus, Koopmeiners: per l'ex bianconero, questi non può risolvere da solo il problema del gol

Intervistato per TJ, Angelo Alessio ha parlato del centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “Koopmeiners può essere d’aiuto a Vlahovic, ma non basta. A me piace tanto, ha poi dimostrato di essere un giocatore importante poiché è in possesso di geometrie e conclusioni da fuori area. Ci puoi fare sicuramente affidamento, anche perché inizia a già vedersi il suo gioco nella Juve di oggi. Però ripeto: non è il singolo, ma è il collettivo che deve iniziare a girare meglio in fase offensiva. Non è che si può far tutto per caso. Per affinare determinati movimenti ci vogliono molti allenamenti settimanali, questo vale anche per un giocatore estremamente bravo come Koopmeiners. Poi non dimentichiamoci che rientrerà Milik tra poche settimane. Gennaio? Ci vorrebbe un attaccante che possa andar bene per i principi di gioco di Motta, non un vice Vlahovic“.

Alessio: “Scudetto? Juve nel gruppo ristretto”

Infine, l’ex bianconero ha parlato delle chance Scudetto della Juventus: “Non c’è ancora una squadra che ha preso il largo, basti pensare a Torino e Udinese che sono lì. Il campionato ci sta dicendo che è un passo indietro, però anche l’Inter – che è la mia favorita – non è partita bene e ha delle difficoltà. A mio avviso, la Juve è in quel gruppetto ristretto di 3/4 squadre e deve ancora crescere. Ne parleremo sicuramente più avanti”.