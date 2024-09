Juve, Sabatini: "100 milioni in panchina e Koopmeiners terzino..." - JuveNews.eu

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Sandro Sabatini è tornato a parlare della Juve di Thiago Motta

Contro il Napoli la Juve non è riuscita a trovare la via del gol. La difesa della squadra di Conte ha infatti chiuso ogni spazio e il possesso palla bianconero è diventato così sterile, quasi inutile. È mancato qualcosa negli ultimi 20 metri e i tentativi di cambiare le cose da parte di Thiago Motta non hanno generato i risultati sperati.

Juve, le parole di Sabatini

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Sandro Sabatini ha detto: “Se sostituisci Vlahovic con Weah che è la prima volta che gioca centravanti in vita sua. Se vedo Koopmeiners che fa il terzino sinistro e Cambiaso che fa Modric, va bene la sorpresa ma non insistere sennò non diventa più una sorpresa. In panchina ci sono 100 milioni spesi sul mercato, o Thiago Motta non li sa utilizzare o sono acquisti sbagliati di Giuntoli. Ci vuole tempo? McTominay nel Napoli gioca, i tre acquisti che stanno in panchina sono quelli arrivati a fine giugno. Koopmeiners, Kalulu, Nico Gonzalez giocano subito. I 200 milioni di investimento che ha fatto la Juventus sfruttando le cessioni dei ragazzi della Next Gen cresciuti nella precedente gestione, in tre anni Allegri non li ha avuti. Il monte ingaggi sono tre anni che diminuisce, quest’anno è rimasto lo stesso”.