Juve, Albanese: “Su Szczesny importante il ruolo di Ronaldo”

Albanese ha parlato della trattativa della Juventus per la cessione di Szczesny: per l'affare, tornerebbe utile la mediazione di Ronaldo

Intervistato per Radio Bianconera, Giovanni Albanese ha parlato delle ultime notizie riguardanti il calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “La partenza di Ospina apre le porte dell’Al Nassr a Szczesny. In questa trattativa importante anche il ruolo di Cristiano Ronaldo, giocatore della squadra saudita che ha contatto il portiere polacco. Per chiudere l’affare manca solo l’accordo sul prezzo del cartellino, L’offerta (intorno ai 3,5, più bonus) potrebbe arrivare entro questa settimana, anche se per l’ufficialità bisogna aspettare il 17 luglio, quando aprirà il mercato in Arabia. La Juve ha necessità di liberare la casella per poi definire l’acquisto di Di Gregorio. Sulle gerarchie Thiago Motta non fa sconti a nessuno, ma il quasi ex portiere del Monza dovrebbe partire titolare, anche perché è molto abile coni piedi. Comunque sia, Perin durante la stagione avrà grande spazio. Douglas Luiz? Rispetto il lavoro dei colleghi, ma credo non ci saranno problemi. manca solo qualche dettaglio rispetto all’accordo tra McKennie e l’Aston Villa. Quando si chiuderà l’affare, la Juve andrà su Koopmeiners che resta comunque uno degli obiettivi principali”.