Juve, Agresti: “Il futuro di Thiago Motta dipende dalla Champions”

Agresti ha parlato del futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus: per il giornalista, molto dipenderebbe dall'arrivo in Champions

Intervistato per Radio Radio, Stefano Agresti ha parlato del futuro della panchina della Juventus, oggi occupata dal tecnico Thiago Motta. Ecco le sue parole sull’attuale allenatore della squadra bianconera: “La parola progetto nel calcio mi spaventa sempre molto. Pubblicamente, la Juventus non manifesta dubbi su Thiago Motta e fa bene, si deve rimanere compatti. Se poi si arrivasse in una determinata situazione in cui si rischiasse di mettere davvero a repentaglio la qualificazione in Champions, si potrebbe decidere di intervenire, non arrivando necessariamente a fine stagione come si diceva fino a un po’ di tempo fa”.

Agresti: “Oggi la situazione di Thiago Motta è salda, ma domani…”

Il giornalista ha proseguito: "Quando è servito, la Juventus ha anche fatto atti di rottura eclatanti a stagione in corso, come quando diede l'addio a Lippi. Oggi Thiago Motta è saldo sulla panchina, domani potrebbe non esserlo più. Se la corsa al quarto posto rischiasse di essere compromessa, la situazione sarebbe in divenire. L'allenatore non può più sbagliare, altrimenti vivrebbe davvero momenti difficili".