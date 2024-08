Juve, Agresti: “Danilo titolare tutta la stagione fatico a vederlo”

Danilo può ancora essere un titolare della Juve o serve invece un rinforzo? Le parole del giornalista Stefano Agresti

Anche nella sfida contro l’Atletico Madrid Danilo ha commesso diversi errori, qualcosa di insolito per uno come lui. Arrivato tardi alla Continassa dopo gli impegni con il Brasile, la sua condizione fisica non deve essere ancora delle migliori ma qualcuno comincia a essere preoccupato per le sue prestazioni. Può essere ancora il titolare o servirà invece un rinforzo?

Juve, le parole di Agresti su Danilo

Intervenuto su Radio Radio il giornalista Stefano Agresti ha detto: “Dietro ci sono anche altre cose da fare. Ad esempio, Danilo titolare tutta la stagione fatico a vederlo. Mi sembra abbastanza avanti con gli anni“.