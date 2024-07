Juve, ag. Thiago Motta: “Douglas Luiz può essere tra i migliori in A”

Intervistato da TMW l'agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha parlato dei nuovi acquisti della Juve e in particolare di Douglas Luiz

Con gli acquisti di Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio e Cabal la Juve ha già potenziato molto la sua squadra ma i bianconeri non sembrano intenzionati a fermarsi qui. Il gap con l’Inter è già diminuito?

Juve, le parole dell’agente di Motta

Intervistato da TMW l’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha detto: “L’Inter ha preso Zielinski e Taremi, mentre la Juventus ha preso due centrocampisti con i controfiocchi, perché chi se ne intende mi parla di Thuram in termini entusiastici, per non parlare di Douglas Luiz. Potrebbe diventare uno dei giocatori più importanti del nostro campionato“.